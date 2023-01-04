Новая социальная услуга доступна на eGov

Команда АО «НИТ» продолжает работу по цифровизации госуслуг для людей с особыми потребностями.

На портале eGov и в мобильном приложении eGov mobile запустили новую услугу по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями. Теперь нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату. При ее получении все данные о заявителе подтягиваются автоматически из базы данных государственных органов. При вводе данных корректно подтверждающая информация будет выведена на экране.

Ранее аналогичная услуга оказывалась только в ЦОНах и подразделениях медико-социальной экспертизы на бумажном носителе, что занимало много времени и создавало неудобства при оформлении пособий.

«Команда АО „НИТ“ продолжает работу по цифровизации нужных и востребованных госуслуг для людей с особыми потребностями. Раньше, чтобы получить выплаты по случаю утраты трудоспособности, нужно было предоставлять справки на бумажных носителях, сейчас процесс получения услуги упрощен. Пользователю достаточно проверить свои данные на достоверность и подписать услугу. Вся необходимая информация подтягивается из баз данных госорганов автоматически», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться услугой «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности» через портал eGov.kz пользователям необходимо:

— авторизоваться на портале;

— на главной странице выбрать раздел «Гражданам» — «Социальное обеспечение» — «Поддержка лиц с инвалидностью»;

— выбрать услугу «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности»;

— инициировать заказ услуги онлайн;

— подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги — 8 рабочих дней. В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») пользователь сможет ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса. Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии». Сведения направляются в раздел Уведомления на eGov mobile.

Услуга реализована благодаря проведенной интеграции информационных систем Комитета госуслуг МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства труда и социальной защиты населения РК.