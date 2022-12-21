Правительство одобрило новую концепцию развития геологической отрасли

Она предполагает цифровизацию, а также развитие инфраструктуры и кадрового потенциала.

Проект концепции развития геологической отрасли на 2023–2027 годы рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что основной целью Концепции является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в разведку полезных ископаемых.

Для решения основных проблем отрасли планируется вести работу по четырем направлениям: повышение эффективности геологического изучения недр и восполнение минерально-сырьевой базы; информатизация и цифровизация геологической отрасли; научно-исследовательское и кадровое обеспечение; развитие инфраструктуры.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, в рамках концепции также планируется максимально упростить процедуры получения лицензий в сфере недропользования, автоматизировать бизнес-процессы между инвесторами и уполномоченными госорганами, обеспечить полную прозрачность процесса выдачи лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. С докладом по данной теме также выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что минерально-сырьевая база Казахстана по количеству и разнообразию ресурсов занимает одно из ведущих мест в мире, однако в последние годы не компенсируется прирост запасов по многим видам ископаемых. Так, в ближайшее десятилетие будут отработаны крупные месторождения металлов в Восточном Казахстане, среди которых — Орловское, Малеевское, Тишинское и Риддер-Сокольное.

«Растущие потребности в промышленном сырье требуют комплексного развития минерально-сырьевой базы в части поиска новых перспективных месторождений. В этой связи необходимо создать условия для привлечения инвестиций в геологоразведку», — сказал Алихан Смаилов.

Сегодня в целях оказания комплексной сервисной поддержки инвесторов создана Национальная геологическая служба, в пилотном режиме функционирует информационная платформа KAZNEDRA и кардинально изменена нормативно-правовая база в сфере недропользования. Это позволило обеспечить более конкурентный доступ к недрам и геологической информации, усилить защиту прав открывателя месторождения на его разработку и значительно ускорить все процедуры.

«Рассматриваемая сегодня концепция разработана с учетом новых мер по повышению эффективности государственного геологического изучения недр. В ней отражены цифровизация отрасли, развитие инфраструктуры, наращивание кадрового потенциала. Данный проект прошел все необходимые процедуры согласования», — подчеркнул премьер-министр.

После проведения процедуры голосования по представленной концепции Алихан Смаилов дал поручение Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить эффективную реализацию заложенных в ней инициатив.