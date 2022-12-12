Казахстанские киберспортсмены победили на чемпионате мира по PUBG Mobile

Турнир проходил на остраве Бали.

С 8 по 10 декабря проходили финальные игры по дисциплине PUBG Mobile в рамках 14-го чемпионата мира по киберспорту от Международной федерации киберспорта (IESF). Чемпионат проходил в LAN-формате на острове Бали (Индонезия), на котором собралось более 100 стран-участниц, передает LIter.kz.

«По итогам 15 финальных матчей сборная Казахстана в упорной борьбе заняла первое место в турнирном рейтинге, набрав 193 игровых очка. Это позволило завоевать золотые медали мирового чемпионата и заработать 50 тысяч долларов», — сообщили в казахстанской федерации киберспорта.

Чемпионами стали Дамир AXZCER Омаров, Бакытжан PUNCHER Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай, Арман PSIX Чамани.