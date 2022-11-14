Kazakhstan HR-Forum 2022: Future generation

Это отличный шанс установить новые деловые контакты, подчеркнуть статус компании, получить экспертные ответы на многие профессиональные вопросы.

Юбилейный X Казахстанский HR-форум, самое масштабное и значимое мероприятие в сфере управления персоналом, состоится 16 ноября 2022 года.

В рамках ивента пройдет награждение в номинации The Best HRD 2022. Лучшие HRD будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В процессе отбора номинантов принимают участие руководители HR-отделов и CEO крупных казахстанских компаний.

Программа форума включает три блока:

Future of organization

Персонал — главная составляющая успеха организаций. Рассмотрим вопросы:

— Как строить организации будущего, изобретать новые структуры и эффективно внедрять их в жизнь?

— Кто такой Человек+ и что важнее — должность или роль?

— Как HRD управлять изменениями в эпоху неопределенности и выстраивать эффективные HR-модели?

— Раскроем темы экосистем, ESG и другие.

Future of career

Организации перестали управлять рынком труда, конкуренция за таланты возрастает с каждым днем. Настало время пересмотреть подходы к карьерному пути сотрудников:

— Power Skills: как растить и удерживать лидеров?

— Sharing economy: когда сотрудник не только твой.

— Рекрутинг: новые подходы к карьерному пути и EVP.

— Мотивация-перезагрузка: что ждет работник и может дать работодатель?

Future of HRD

Роль HRD давно уже вышла за рамки управления персоналом и оказывает непосредственное влияние на развитие бизнеса. Обсудим, как HRD выстроить свою карьеру и найти новые сфера для роста:

— From HRD to CEO.

— Влияние HRD на эффективность бизнеса.

— Менеджмент в стиле коучнига: как HRD может развивать топ-менеджмент?

В практическом блоке Case Studies будут представлены кейсы топовых компаний по направлениям Education/ Talent, Digital/ Analytics, Motivation/ Оценка.

В рамках форума будет организована сессия HR SpeedMentoring, в ходе которой двадцать участников получат возможность задать интересующие вопросы экспертам сферы управления персоналом и получить ключ к решению проблем у менторов.

HR-форум — это отличный шанс установить новые деловые контакты, подчеркнуть статус компании, получить экспертные ответы на многие профессиональные вопросы.

Регистрация, заявки на номинацию и менти.