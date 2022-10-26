Совокупный доход участников Astana Hub составил 147,7 млрд тенге

Данные предоставлены за девять месяцев 2022 г.

На сегодняшний день участниками Astana Hub являются 930 ИТ-компаний, среди которых 170 — с иностранным участием. Общая численность созданных рабочих мест участниками Astana Hub — более 12 000. За девять месяцев этого года совокупный доход участников Astana Hub достиг 147,7 млрд тенге, а объем экспорта IT-услуг составил 82,6 млрд тенге.

Также компании-участники за три года благодаря налоговым преференциям сэкономили 47,6 млрд тенге и привлекли финансирование в свои проекты в размере 172 млрд тенге.

«Нужно понимать, что когда мы говорим о доходе участников Astana Hub — это не доход технопарка, это доход 930 компаний, которые получают налоговые льготы в технопарке. Это очень хорошие результаты, и мы понимаем, что усилия государства по стимулированию IT-отрасли не напрасны. Благодаря поддержке технологического предпринимательства эта сфера развивается и активно растет», — отмечает Бакытжан Ешмухамбетов, управляющий директор Astana Hub.

Количество участников Astana Hub действительно показывает стремительный рост. Прирост составил 328 компаний с начала года. Так, в третьем квартале на 42% вырос и показатель дохода участников технопарка.

«Стоит отметить, что с начала 2022 года спрос на релокацию IT-специалистов и IT-компаний значительно вырос. С 28 февраля текущего года технопарком оказано более трех тыс. консультаций по релокации, поступило 142 заявки на регистрацию в качестве участника Astana Hub, из которых 117 уже получили положительное заключение комиссии», — отмечает Бакытжан Ешмухамбетов.

Встречные обязательства для участников технопарка предусматривают сбор в размере 1% от дохода в пользу технопарка. Также участники Astana Hub обязуются проводить мастер-классы, воркшопы и другие мероприятия по популяризации технологического предпринимательства и осуществлять наставничество для начинающих стартаперов.