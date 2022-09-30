Прямой эфир: PROFIT Print Day 2022

Трансляция с конференции о современных технологиях печати и решениях для B2B.

30 сентября проходит гибридная конференция PROFIT Print Day 2022, где обсуждаются современные решения для печати, вопросы безопасности, применение облачных технологий и аутсорсинга, снижение издержек, а также управление печатными потоками.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:40 — Доклад: «Системы управления печатью как способ снижения издержек на ИТ». Алексей Колпаков, менеджер по развитию бизнеса iTS.

10:00 — Панельная дискуссия.

10:40 — Доклад: «Этапы перехода к безбумажному документообороту (бизнес процессы, приоритетность и сроки)». Александр Гревцев, международный эксперт.

11:00 — Доклад: «Решения Epson для оптимизации затрат на офисную печать». Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами Epson.

11:20 — Доклад: «Гибридный офис и безопасность печати». Александр Александров, технический специалист, HP.

11:40 — Перерыв.

12:10 — Доклад: «Сочетание digital-технологий и классической печати (современный микс)». Эльмира Жумакулова, директор по производству АО «АЛСЕКО».

12:30 — Доклад: «OPS-экономия как бизнес». Радион Мартыньш, менеджер по работе с корпоративными клиентами, Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan.

12:50 — Доклад: «Реализация проекта „Гибридная почта“ в Казпочте». Ерлан Букенов, заместитель директора филиала «Почтовый сервис» АО «Казпочта».

13:10 — Доклад: «Применение новых технологий печати в ВУЗах: опыт КАЗГЮУ». Рафхат Рахатов, заместитель директора Бизнес-школы, Университет КАЗГЮУ.

13:30 — Доклад: «Микрониши: как 3D-печать помогает найти и занять ниши которых раньше не было». Илья Соболь, основатель студии-бюро «Izobrulo Polylight Art».

13:50 — Розыгрыш призов, закрытие конференции, обед.