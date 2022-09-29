QazCloud представил свое видение облачных сервисов на Digital Bridge

28 и 29 сентября в столице проходит деловое мероприятие года — международный форум о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge-2022.

Компания QazCloud презентовала участникам Digital Bridge-2022 свои продукты совместно с Фондом «Самрук-Казына», а также в партнерстве с VK Cloud. Одними из продемонстрированных проектов стали ключевые направления QazCloud — облачная инфраструктура со своими дата-центрами в Казахстане и операционный центр информационной безопасности (ОЦИБ), то есть — хранение, анализ и защита данных.

Согласно исследованиям Check Point Research (CPR), число кибератак в мире на корпоративные сети выросло в среднем на 50%. Бизнес, по мере его роста, рано или поздно сталкивается с вопросом, где хранить данные и как их защитить.

По словам специалистов, государственные организации, а также компании из сфер образования и здравоохранения вошли в пятерку самых атакуемых отраслей в мире. На сегодня из всей имеющейся информации в интернете проанализировано около 1%, а защищено лишь 20%. ОЦИБ на постоянной основе фиксирует инциденты по уровню рисков, которые могли бы привести к остановке процессов бизнеса, финансовым потерям, имиджевым рискам, потере клиентов, блокированию работы корпоративных сервисов и производственных систем, в случае их развития и реализации планов злоумышленников.

Партнерство компаний QazCloud и VK Cloud создаст первое адаптированное под требования законодательства РК решение. Для любого казахстанского бизнеса эта облачная инфраструктура станет возможностью получить доступ к новым продвинутым облачным сервисам на отечественном рынке. Оплата за облачные сервисы будет производиться в тенге, а счета — формироваться по модели Pay-as-you-go, только за те мощности и инструменты, которые требуются пользователю.

Еще один проект QazCloud — электронный магазин Skstore.kz, где компания была разработчиком. C помощью магазина упрощается процесс закупок как для портфельных компаний фонда, так и для поставщиков. Если стандартные способы требуют от 22 до 43 дней, то электронный магазин сокращает процедуру до пяти дней. Инструмент не только удобен, но и прозрачен, ведь победитель закупок в электронном магазине определяется автоматически — по принципу наименьшей цены и наличия необходимого количества товара. Это позволяет полностью исключить человеческий фактор и взаимодействие между заказчиком и поставщиком. Также после проведения закупа участники могут отслеживать ход согласования заказов, статистику и аналитику.

Электронный магазин реализован с целью более качественного взаимодействия с внешними контрагентами. Результатом являются не только цифровые показатели, но и прозрачность, открытость, а также доверительные партнерские отношения с поставщиками товаров.