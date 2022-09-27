Казахстанцы назвали главные трудности при работе на удаленке

За текущий год в Казахстане более 10 тысяч соискателей на сайте Hh.kz трудоустроилось на вакансии с удаленным графиком работы.

Два года назад этот показатель был меньше в три раза. Прелести работы из дома в дни пребывания на карантине смогла оценить большая часть казахстанцев, чей рабочий функционал это позволял. В результате некоторые компании и работники приняли решение о полной либо частичной удаленке. Но со временем у удаленной работы проявляются и свои минусы. Ими поделились соискатели платформы. В большинстве это IТ-специалисты, менеджеры по продажам, репетиторы и бухгалтеры.

Вот некоторые из перечисленных проблем:

— Трудности с самодисциплиной. С одной стороны, много отвлекающих факторов мешают работе, и рабочий день получается длиннее, чем при традиционном режиме. С другой, из-за того, что компьютер всегда под рукой, а торопиться уехать из офиса до начала часа пик не нужно, есть соблазн по собственной воле продолжить работу после окончания рабочего дня.

— Отсутствие живого общения. Некоторые проблемы решаются проще и быстрее при живом общении. Необходимость решения вопросов через электронную почту, сложность физического подписания документов и долгая обратная связь усложняют рабочие процессы. Банальную потребность человека в общении тоже никто не отменял.

— Усиленный контроль со стороны работодателя. Увеличилось количество планерок и созвонов, отчеты о проделанной работе перешли на ежедневный формат. В итоге на все это затрачивается время, которое можно было уделить задачам.