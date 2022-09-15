Багдат Мусин объяснил сбой информационной системы электронного правительства

3 августа из-за проблем в серверном центре АО «НИТ» был приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил сбой информационной системы, который произошел 3 августа и более чем на сутки парализовал инфраструктуру электронного правительства. Вопрос поднял премьер-министр Алихан Смаилов. В этой связи он поинтересовался у главы МЦРИАП, какие принимаются меры по бесперебойности работы информационных систем, передает Zakon.kz.

«Мы все проанализировали. Это было в связи с тем, что произошел сбой ряда информационных систем. В 14:00 работоспособность большинства систем была восстановлена без потери данных граждан», — заявил Багдат Мусин.

По его словам, для обеспечения стабильной работы электронного правительства в 2023 году планируется построение независимой инфраструктуры центров обработки данных, основного и резервного ЦОД.