Иски и заявления в судебном кабинете можно подписать через eGov mobile

Новая опция позволяет подписать иски, заявления, доверенности, письма, а также авторизоваться на сайте верховного суда с помощью сканирования eGov QR-кода в мобильном приложении.

Пользователи мобильного приложения eGov mobile получили возможность подписать документы в судебном кабинете. Совместная интеграция с «Судебным кабинетом» верховного суда РК позволяет авторизоваться на сайте и подписать документы посредством сканирования QR-кода в eGov mobile.

«Команда АО „НИТ“ работает над расширением функционала и возможностей мобильного приложения, чтобы процесс получения госуслуг проходил намного проще и быстрее. Теперь наши пользователи получили еще одну возможность — подписать документы в „Судебном кабинете“ с помощью eGov QR, не выходя из дома и сэкономив время. Такого еще не было в истории получения госуслуг. Считаем это стремительным развитием мобильного приложения eGov mobile», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для использования новых возможностей, пользователям eGov mobile необходимо:

— авторизоваться в приложении (если ранее авторизованы, нужно зайти в приложение с помощью Face ID, Touch ID либо короткого кода);

— в «Судебном кабинете» необходимо выбрать вид подписания — «Подписать с помощью QR»;

— в правом верхнем углу на главной странице eGov mobile нажать на «белый квадрат»;

— отсканировать eGov QR и подписать.

При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится «Подписание выполнено успешно». Ссылка на подробную видео-инструкцию.