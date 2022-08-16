Более 12 тысяч интернет-преступлений зафиксировали в Казахстане с начала года

В МВД начали отправлять сообщения с предупреждениями о мошенниках.

С начала 2022 года в стране зафиксировали почти 12 тысяч интернет-преступлений. Общий ущерб от них составил семь миллиардов тенге. Сотрудники полиции задержали 571 интернет-мошенника и пресекли деятельность 17 преступных групп, передает Liter.kz.

Наибольшая регистрация интернет-мошенничеств отмечается в городах и областях с большим количеством населения: Нур-Султан — 2 295, Алматы — 1 486, Карагандинская область — 1 150.

«Преступники ищут различные способы получить персональные данные граждан, которые используют для получения доступа к банковским картам и депозитам. К примеру, на сотовые телефоны граждан звонят так называемые „представители банка“ и сообщают о подозрительных операциях с карточкой», — рассказала официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Есть разные схемы обмана граждан. В некоторых случаях мошенник звонит владельцу интернет-объявления и предлагает произвести продавцу оплату по его банковским реквизитам. После получения необходимых данных, к примеру фамилии, имени, отчества, номера удостоверения личности и ИИНа, которые продавец передает добровольно, на него оформляется кредит. С помощью полученных данных мошенники подключаются к интернет-банкингу и похищают находящиеся на счетах деньги.

О мошенниках полицейские начали уведомлять казахстанцев с помощью SMS-рассылок. Так в ведомстве надеются сократить число интернет-преступлений.