Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2022 года

Темпы роста замедляются — в июне операторы оказали услуги на 90 млрд тенге.

Январь–июнь 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за шесть месяцев этого года объем телекомрынка достиг 523,5 млрд тенге, что на 7% больше объема услуг связи в январе–июне 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–июне текущего года составил 14,6 млрд тенге, что на 17,3% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 220,6 млрд тенге (на 15,2% больше) и услуг сотовой связи — 122 млрд тенге (на 2,7% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 110,6 млрд тенге (+14,3%).

Как и ранее, услуги сети интернет, сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 86,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июнь 2022

В июне 2022 года, операторами связи, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано услуг на сумму 90,3 млрд тенге, что почти на 7% больше объема июня 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2022 года составила 1,56 млрд тенге, что почти на 1% меньше объема услуг связи в июне 2021 года. Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,47 млрд тенге (-16%). От услуг интернета операторы выручили 39,3 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,78 млрд тенге против 3,64 млрд тенге годом ранее (+4%); от услуг мобильной связи — 21 млрд (-6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,3 млрд тенге против 17,1 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 7% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июне 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,928 млн (-10 тысяч к маю текущего года — здесь и далее), количество абонентов сотовой связи составило 24,5 млн единиц (+20 тысяч), из них почти 16,96 млн имеют доступ к интернету (без изменения). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,2% (71,8% по итогам февраля 2022-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета составило 2,81 млн (практически без изменений).

Самое главное

Темпы роста телекома продолжают снижаться. За аналогичный период 2021-го они составляли 12,2%. Судя по всему, тенденция продолжится.