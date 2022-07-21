Qazindustry приглашает ИТ-компании к сотрудничеству

Планируется посещение и консультация по цифровизации промышленных предприятий Алматы, Алматинской и Жетысуской областей.

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «Qazindustry» в период с 8 по 12 августа планирует посещение промышленных предприятий Алматы (ТОО «Фирма «А-профиль», ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Novus Polymer (Новус Полимер)»), Алматинской области (ТОО «ШИН-ЛАЙН»), Жетысуской области (ТОО «Коксуский сахарный завод») в целях разработки рекомендаций для стратегий цифровизации технологических процессов.

Проводимые работы включают в себя анализ текущего состояния предприятий, детальное описание процесса модернизации, поэтапные цифровые дорожные карты, пул предлагаемых отечественных цифровых решений и существующих мер государственных инструментов стимулирования. Помимо этого, в последующем предприятиям будет оказано содействие в сопровождении при реализации разработанных цифровых стратегий.

ИТ-компании приглашают присоединиться к совместному выезду для выработки рекомендаций по внедрению цифровых решений на субъектах промышленности.

Заявки на участие в выездных мероприятиях принимаются до 29.07.2022 г. Контакты для направления заявок на участие:

— e-mail: A.Mukushkin@qazindustry.gov.kz,

— тел.: 8 (717-27) 9-33-90 (внутр.1075), 8(707) 522 1495.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике» в рамках цифровой трансформации промышленности в текущем году планируется разработка более 20 цифровых стратегий для предприятий промышленной отрасли.