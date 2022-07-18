В Комитете госдоходов рассказали об электронном налоговом кошельке

Пользователям доступны сервисы оплаты ЕСП, калькулятор, налоговый календарь.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разработал мобильное приложение E-salyq Azamat, которое выполняет функции электронного налогового кошелька. Как сообщает пресс-служба КГД, в функции данного мобильного приложения, которое активно используют физические лица, входят онлайн-пополнение, автозачет и доступ к просмотру имеющихся объектов налогообложения.

«Наряду с этим электронный налоговый кошелек содержит сервис „Оплата труда работника“, который предоставляет доступ к информации о суммах начисленного ИПН, позволяет получить сведения о пенсионных взносах, обязательных социальных отчислениях и перечислениях в рамках медицинского страхования. Доступны сервисы оплаты ЕСП, калькулятор, онлайн-бронирования очереди в органах госдоходов, налогового календаря, книги жалоб и часто задаваемых вопросов», — отметили в ведомстве.

С помощью E-salyq Azamat можно сдать декларации по форме 250.00, 270.00, 240.00, 700.00. Приложение E-salyq Azamat доступно в магазинах AppStore и Google Play.