В Казахстане потребление мобильного интернет-трафика намного выше, чем в других странах

Республика входит в ТОП-15 по наибольшему объему потребления.

Влияние всемирной сети как на отдельных потребителей, так и на крупные экономики, становится все более заметным и повсеместным. К началу 2022 года количество пользователей интернета во всем мире составляло уже 4,9 миллиарда человек — это означает, что ко всемирной паутине подключено почти две трети населения земли. Только за 10 лет количество пользователей возросло более чем в 2,2 раза.

Вместе с ростом численности пользователей интернета увеличивается и объем используемого трафика. Подскочило и потребление интернет-трафика на одного пользователя: так, по данным Ranking.kz в первом квартале 2022 года показатель составил 11,781 Гб, в то время как в четвертом квартале 2021 года было 9,885 Гб.

Потребление мобильного интернет-трафика буквально взлетело и в Казахстане. Так, к примеру, в сети Beeline объем трафика данных на одного пользователя за 2021 год вырос на треть. Конкретно в четвертом квартале 2021 года, по данным оператора, объем потребляемого трафика достиг 14,1 Гб на одного пользователя — на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. У Кселл рост в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го составил 18,3%, до 11,6 Гб на одного пользователя.

Примечательно, что показатели РК ощутимо выше, чем в среднем по миру. В разрезе стран Казахстан входит в ТОП-15 по наибольшему объему потребления мобильного интернет-трафика. Так, по итогам четвертого квартала 2021 года потребление мобильного интернет-трафика на одного пользователя в Казахстане составило 14,4 Гб, что на 46% больше среднего значения. Кроме того, это больше, чем, скажем, в Турции (13,6 Гб), Сингапуре (13 Гб), Италии (12 Гб), Греции (6,2 Гб), Бельгии (5,4 Гб) и многих других странах.