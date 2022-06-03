Прямой эфир: PROFIT Finance Day 2022

Трансляция с конференции, посвященной умным технологиям в финансовом секторе.

3 июня проходит гибридная конференция PROFIT Finance Day 2022, где обсуждаются умные технологии в казахстанском финансовом секторе.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Экосистема: всем ли она нужна?». Кристина Морева, менеджер отдела консультационных услуг PwC Казахстан.

09:50 — Доклад: «Пандемийный рывок — e-commerce, банки, экосистемы». Константин Горожанкин, сооснователь Processing.kz.

10:10 — Панельная дискуссия «Аналоговые банки vs финтех».

11:00 — Доклад: «Кибербезопасность в финтехе. Уже стоит волноваться?». Назим Латыпаев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Fortinet.

11:20 — Доклад: «Как цифровизация изменила привычные банковские продукты. Кейсы цифровых продуктов Freedom Finance Bank». Айдос Жумагулов, советник председателя совета директоров Freedom Finance Bank.

11:40 — Перерыв.

12:10 — Доклад: «Ad numerus per aspera (через тернии к цифре)». Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления АО «Отбасы банк».

12:30 — Доклад: «Как финансовой организации заработать деньги там, где большинство их теряет». Ильдар Суханов, старший системный инженер Dell Technologies.

12:50 — Доклад: «Тысяча и один запрос в секунду: как мы делаем real-time marketing эффективным». Ксения Мартынова, старший бизнес-аналитик GlowByte Kazakhstan.

13:10 — Обеденный перерыв, розыгрыш призов.

14:20 — Доклад: «Риски работы платежных систем во время непредсказуемой санкционной политики». Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций, Ассоциация финансистов Казахстана.

14:40 — Доклад: «Структурированные кабельные системы». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:00 — Доклад: «Модернизация ИТ на Казахстанской фондовой бирже». Юрий Полищук, директор департамента трансформации, АО «Казахстанская фондовая биржа».

15:20 — Доклад: «Догоняя цифровизацию». Асель Марченко, управляющий директор по ИТ АО «Halyk Finance».

15:40 — Перерыв.

16:00 — Доклад: «DevOps — как банки превращаются в ИТ-компании». Нурлан Муханов, Lead DevOps & SRE ТОО «Halyk FinService».

16:20 — Доклад: «Цифровой тенге на глобальной карте CBDC-проектов». Диас Саветканов, советник председателя по развитию и коммуникациям АО «Центр развития платежных и финансовых технологий НБ РК».

16:40 — Доклад: «Как банкам узаконить работу с криптовалютами». Ермек Рустембек-улы, руководитель, Центр цифрового права.

17:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.