На каких условиях будут работать майнеры?

В Минэнерго разъяснили, что будет в случае дефицита электроэнергии.

В Казахстане возобновили деятельность «белые» майнеры, но их могут отключить от электроэнергии в любой момент, если возникнет повторный дефицит. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает Zakon.kz.

«Майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос другой — сколько это должно стоить. Когда начался дефицит, мы отключили всех майнеров, потому что встал выбор между предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали весь этот период, пока мы не стали восстанавливать энергосистемы», — пояснил Болат Акчулаков.

Между тем, за минэнерго осталось право в любой момент отключить майнеров от сети в случае дефицита электроэнергии.

«Такое право есть по приказу, который мы недавно выпустили. Но там есть очень много ограничений для базовых условий, чтобы не все могли этими вещами заниматься. Я думаю, что нам придется и дальше в этом плане развиваться», — добавил Болат Акчулаков.

Чтобы заниматься майнингом, компания должна зарегистрироваться, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ею куплено и является ее собственностью.