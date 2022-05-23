Фокус «Казахтелекома»: фиксированная беспроводная связь, 5G и развитие интернета в селах

Оператор рассказал о своих приоритетных проектах на форуме ВЭФ.

Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов принял участие в форуме «Связь как путь к устойчивому развитию», организованном Аффилированным центром 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума в Казахстане. Международные эксперты, представители министерств и ведомств, а также операторов связи обсудили основные проблемы в обеспечении граждан телекоммуникационными услугами и сервисами, а также идеи по применению инновационных решений для ускорения процесса подключения интернета жителям городов и сел и улучшения его качества.

Напомним — в 2018–2020 годах «Казахтелеком» в партнерстве с государством реализовал крупнейший инфраструктурный проект по обеспечению сел высокоскоростным интернетом. В его рамках по республике было построено более 14,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи с охватом 828 сельских населенных пунктов и свыше 2,5 тысяч государственных органов и бюджетных учреждений. На основе созданной сетевой инфраструктуры сотовыми операторами, в том числе входящими в АО «Казахтелеком» (Kcell и Tele2) был запущен другой масштабный проект — «250+» по доведению до сельчан мобильного интернета и связи.

По словам Нурлана Мейрманова, создан необходимый фундамент для обеспечения всех казахстанцев интернетом, вне зависимости от места проживания. Теперь стоит задача стоит оптимизировать регуляторные механизмы со стороны государства: «Сотовым операторам связи необходимо выделять достаточное количество полос частот для обеспечения максимально качественного доступа к мобильной сети. Фиксированных операторов необходимо обеспечить доступом к инфраструктуре, питанию, возможности прокладки кабельной инфраструктуры, а при строительстве вновь вводимых жилых объектов — обеспечивать всю необходимую инфраструктуру. Эти предложения были внесены нами в СНиПы для строительных организаций».

Также главный директор по инновациям рассказал о проектах, реализуемых компанией для обеспечения казахстанцев доступом в интернет. В частности, «Казахтелеком» сейчас активно развивает сети по технологиям GPON/XGS PON и FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь). К настоящему моменту по республике к скоростному интернету по Gigabit PON подключено более полутысячи многоквартирных домов. Эта технология предусматривает создание специального канала для каждой квартиры, который соединяет потребителя и магистральную сеть «Казахтелекома». Поэтому для абонентов, подключенных к сети по GPON, скорость интернета остается всегда стабильной, быстрой и без перегрузок. Кроме того, по одному кабелю пользователю можно подключить сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и интернет на скоростях до 500 Мбит/с.

Что касается FWA, то развертывать такие сети телеком-оператор начал в прошлом году, и впервые высокоскоростной интернет по этой технологии появился в городе Косшы Акмолинской области, затем базовая станция была установлена в столичном микрорайоне Юго-Восток, где проживает более 80 тысяч человек, а в преддверии нового года — и в районе Алгабас (г. Алматы). Далее планируется строительство и развитие сети FWA в г. Косшы, микрорайонах Юго-Восток, Уркер, Коктал 1, селах Жибек жолы, Коянды, Каражар, Талапкер, жилых массивах Мичурино, Железнодорожный, Интернациональный, Промышленный, Заречное, Куйгенжар, Ондирис, Тельман, Пригородный, а также районах Агрогородок, Кирпичный и Казгородок.

Еще одно приоритетное направление работы — внедрение технологии 5G. Компания уже разработала концепцию развития сети связи пятого поколения, проведены тестирования в столице и Алматы, а в прошлом году телеком-оператор запустил базовую станцию 5G в Туркестане. 5G хот-спот зона также работает на территории Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

«5G — это не только технология мобильной связи, но и один из новых методов организации доступа до конечных потребителей, в том числе для фиксированных сетей. Ее можно использовать и максимально адаптировать для мобильного и фиксированного доступа к сети интернет. Важно предоставлять больше возможностей для использования технологий на законодательном уровне», — отметил Нурлан Мейрманов.

Напомним, Центр 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума был открыт в Казахстане в июле прошлого года. Он позиционируется как глобальная платформа, объединяющая правительства, бизнес, передовые технологические стартапы, гражданское и научное сообщество и международные организации. Ц4ПР призван создавать благоприятную среду для внедрения передовых технологий, которые дадут новый импульс инновационному развитию Казахстана. Центр также активно вовлечен в процесс исполнения инициатив по приоритетным направлениям политика данных, интернет вещей и т. д.