«Казахтелеком» завершил масштабный проект по строительству «оптики» в селах

За два года реализации проекта по всей стране проложено 14514 километров оптоволокна.

«Казахтелеком» завершил крупнейший в истории независимого Казахстана телекоммуникационный проект — строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах. Последний из 828 поселков в Туркестанской области был подключен к высокоскоростному интернету сегодня. За два года реализации проекта по всей стране проложено 14514 километров «оптики».

Амбициозный и сложный проект по строительству ВОЛС стал подспорьем для всей экономики страны: поскольку при строительстве сетей применялся так называемый сетевой метод, когда работы шли параллельно во всех областях, к работам активно привлекались местные субподрядчики. При этом специалистам «Казахтелеком» практически в каждом регионе приходилось использовать уникальные методы прокладки кабеля, связанные с различными природными особенностями областей: оптоволоконные трассы проходили по горам, лесам и водоемам.

«Важно отметить, что основная проблема, которую мы решаем в рамках программы „ВОЛС СНП“ — это устранение цифрового неравенства между городом и селом, предоставление всего спектра телекоммуникационных услуг на территории страны», — отмечает председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Всего в рамках проекта «ВОЛС СНП» к оптике подключено 2496 государственных учреждений и бюджетных организаций в 828 селах. Последний по плану населенный пункт сегодня подключили в Туркестанской области, где всего два года назад широкополосный интернет был доступен жителям всего нескольких поселков. Теперь же количество сельских населенных пунктов, охваченных широкополосным доступом, увеличилось в десятки раз.

«Чтобы провести широкополосный интернет в 175 поселков, было проложено 1567 км оптоволоконных линий связи. При этом в области немало труднодоступных участков, которые осложняли строительство оптики — это горная местность, реки, овраги, газопроводы и прочие коммуникации. Но мы сделали все возможное, чтобы реализовать проект в срок», — отметил директор Южно-Казахстанского ТУМС ЮРДТ АО «Казахтелеком» Нурлан Шотыков.

В Казыгуртском районе Туркестанской области оптика появилась в 30 поселках. Местные жители уже ощутили преимущества пользования современными цифровыми сервисами: в селе Жанабазар широкополосный интернет провели в отделение полиции и пожарную часть. Капитан полиции, участковый инспектор Казыгуртского районного отдела полиции Куаныш Койлыбеков отметил, что качество связи стало намного лучше.

«Мы обслуживаем близлежащие восемь поселков с населением более 12000 человек. Ранее медленный интернет сильно осложнял нашу работу. Теперь мы можем оперативно получать и передавать данные. Кроме того, высокоскоростной интернет позволит установить в селах дополнительные услуги, например, видеонаблюдение. У жителей нередко крадут скот, видеокамеры помогли бы в раскрытии преступлений. Эффективным средством контроля видеонаблюдение станет также в школах, в магазинах и поликлиниках», — рассказал Куаныш Койлыбеков.

Услугами широкополосной передачи данных обеспечены и сельские объекты здравоохранения. Медработники смогли подключиться к медицинским информационным системам, перейти на безбумажный документооборот. Заведующий отделением врачебной амбулатории Карабауского сельского округа Кайрат Курбанкулов после подключения оптики проводит видеоконференции с врачами райцентра, что с прежним качеством связи было невозможно. При этом подключения к ВОЛС позволили всем жителям этого села получить доступ к более качественной сети передачи мобильных данных, поскольку операторы сотовой связи уже начали реализацию проекта по развитию сетей 3G/4G в сельской местности в рамках программы «Мобильный широкополосный доступ в СНП 250+». Эта программа реализуется по всей стране на базе созданной «Казахтелеком» сетевой инфраструктуры ВОЛС.

«В настоящее время сотовые операторы группы компаний „Казахтелеком“ („Кселл“ и „Теле2“) уже установили около 300 базовых станций, работы активно продолжаются. В целом, благодаря проекту „250+“ более 600 тысяч жителей порядка 1000 сел получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету и связи. Это должно оказать позитивный эффект на экономическое развитие казахстанского села — развитие сети станет триггером для популяризации мобильных финансовых услуг и электронной коммерции в регионах, а также для применения технологий интернета вещей в сельском хозяйстве», — отметил Есекеев.