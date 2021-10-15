«Казахтелеком» развернул зону свободного доступа к 5G в Туркестане

Жителям и гостям города теперь доступна связь пятого поколения на отличных скоростях.

В Туркестане запущена в эксплуатацию базовая станция 5G АО «Казахтелеком». Благодаря этому на проспекте Бекзата Саттарханова появился первый в городе 5G-хот спот, обеспечивший зону покрытия мобильной сетью пятого поколения. Запуск базовой станции 5G на одной из центральных артерий древнего города стал первым шагом построения сети пятого поколения в Туркестане и расширения ее покрытия.

Как отмечают в «Казахтелеком», Туркестан является одним из древнейших городов Казахстана, который со временем должен стать одним из центров как внутреннего, так и въездного туризма. Но для туристической привлекательности населенного пункта, возникшего на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы много веков назад, необходимо масштабное инфраструктурное строительство, в том числе — и в сфере телекоммуникаций.

Нынешней осенью в регионе сделан первый шаг к развертыванию мобильной связи пятого поколения. Для запуска первого хот спота в Туркестане «Казахтелеком» организовал отдельный транспортный оптический канал 10GE до базовой станции 5G, обеспечивающий скорость передачи данных до 1,2 Гбит/c. В рамках дальнейшей работы оператор планирует в начале 2022 года установить базовые станции 5G для создания зон покрытия в аэропорту, административно-деловом центре и культурно-духовном центре — все эти зоны расположены в разных частях проспекта Б. Саттарханова.

«Наша компания после множества тестов и пилотов в сфере 5G снова подтверждает статус технологического лидера отрасли, запуская на постоянной основе сеть пятого поколения на базе собственной инфраструктуры, — говорит председатель правления АО „Казахтелеком“ Куанышбек Есекеев. — Эта сеть будет доступна всем жителям и гостям города. Пользователи 5G-совместимых смартфонов смогут оценить все преимущества нового стандарта при загрузке „тяжелого“ контента, при просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве. Они ощутят разницу по скорости и задержкам в сетях 5G по сравнению с сетями 3G/4G. Я напоминаю, что технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, создают сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также гарантируют меньшее время задержки сигнала и меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. Все это благоприятно скажется как на развитии Интернета вещей, так и на популярности нового стандарта у населения. Мы гордимся тем, что первые масштабные работы по выстраиванию сетей нового стандарта в стране проводит именно „Казахтелеком“».

Технология 5G может использоваться не только для мобильного интернета, предоставления населению фиксировано-беспроводного доступа в интернет и кейсов IoT (Internet of Things, Интернет вещей). Также она будет востребована для выстраивания элементов «Умного города» с возможностью принимать управленческие решения на основе анализа больших данных, и построения «умных производств», деятельность которых будет полностью автоматизирована.

Сеть 5G в Туркестане запущена в C-band — в диапазоне частот сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи, в режиме Non-Standalone (NSA, неавтономный стандарт). Использование NSA означает возможность подключения базовой станции 5G к существующей сети LTE и интеграцию с пакетами 4G сети мобильных операторов, которые работают в Казахстане. И уже сейчас воспользоваться новой сетью в Туркестане смогут владельцы устройств, поддерживающих технологию 5G и являющиеся абонентами Altel и Теле2. Отметим, что сейчас на территории Казахстана в сети 5G работают только устройства производителей Xiaomi и Huawei. Однако «Казахтелеком» ведет активные переговоры с Apple, Samsung и Vivo по переоснащению устройств этих производителей для поддержки ими технологии 5G в Казахстане.

По словам заместителя акима Туркестанской области Рашида Аюпова, появление сети 5G в Туркестане важно не только для региона, но и для Казахстана в целом.

«Мы внимательно следили за пилотным проектом „Казахтелекома“ в Акколе, где цифровые решения оператора позволили внедрить различные элементы „Умного города“, делающего жизнь горожан безопаснее и удобнее. Аналогичные решения мы бы хотели применять и в Туркестане. При этом мы понимаем, что физическая разница в масштабах наших населенных пунктов требует принципиально нового, более мощного инфраструктурного канала. Таковым на данный момент является стандарт 5G. Технология 5G открывает для нас новые грани мобильности, скорости и качества услуг. Запуск этой сети в Туркестане позволит реализовывать новые сценарии в управлении городским хозяйством, цифровизации транспортной инфраструктуры и реализации проекта „Умный город“. Помимо этого, зоны свободного доступа к сетям 5G станут дополнительным стимулом для увеличения потока туристов в город, а это — одна из главных наших задач на перспективу», — заявил Рашид Аюпов.

Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов, в свою очередь, заметил, что строительство сетей 5G является стратегическим приоритетом в развитии компании. Так как эта технология, помимо очевидных конкурентных преимуществ в скорости передачи данных в мобильных сетях, расширяет возможности «Казахтелекома» в решении принципиально новых бизнес-задач: от цифровизации отдельных элементов для корпоративных клиентов до строительства цельной архитектуры «Умных городов» и цифровых индустрий в Казахстане.

В недавнем отчете Juniper Research говорится, что к 2026 году выручка от услуг 5G по всему миру превысит 600 миллиардов долларов. Расширенные возможности передачи данных стандарта 5G будут стимулировать развитие таких областей, как мобильные игры и иммерсивная реальность — новые технологии и сервисы будут распространяться по мере увеличения географического охвата и поддержки устройств в течение следующих пяти лет. Более того, порядка 80% генерируемых данных 5G будет связано с мобильными широкополосными соединениями. Операторам необходимо подготовить к этому сети. Что и демонстрирует «Казахтелеком», активно занимаясь развитием технологии 5G в Казахстане.

«Мы развернули пилотную сеть в Туркестане в самом рекомендуемом и популярном в мире диапазоне радиочастот, — рассказывает Нурлан Мейрманов. — Качество новой сети уже апробировано нами на нескольких видах устройств 5G, в том числе — на 5G-смартфоне и 5G-модеме. Во время их тестирования мы стабильно достигали скорости передачи данных на уровне 1-1,2 Гбит/c, а средние сетевые задержки составили порядка 7-8 мс., что соответствует ожидаемым результатам и стандартам расширенной мобильной широкополосной связи, а также URLLC — сверхнадежной связи с низкими задержками. Иными словами, мы протестировали возможность работы с этой сетью с точки зрения обычного пользователя, располагающего самыми простыми гаджетами, и убедились, что новая сеть полностью соответствует заданным нами параметрами».

В «Казахтелекоме» выразили уверенность, что нынешний проект в Туркестане станет отправной точкой для установки хот спотов по всей стране. Это даст еще один стимул для цифровой трансформации компаний и развития цифровой экономики Казахстана.