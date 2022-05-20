Прямой эфир: PROFIT Integrator Day 2022

Трансляция с конференции о казахстанских системных интеграторах и ярмарки кейсов.

20 мая проходит онлайн-конференция PROFIT Integrator Day 2022, где соберутся отечественные системные интеграторы и разработчики программного обеспечения, а также те, кому необходимы те или иные решения. Спикеры поделятся реальными кейсами и интересными проектами, а также расскажут о практике взаимодействия с заказчиками.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:35 — Доклад: «Тенденции и текущие стратегические потребности объектов автоматизации заказчиков». Александр Гревцев, международный эксперт, экс-директор ИТ ТОО «Корпорация Казахмыс».

09:55 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Выявление/формирование потребности; Выбор поставщика; Какое ТЗ, такое и ХЗ; Блат VS компетенции.

11:00 — Доклад: «Примеры использования решений Western Digital для хранения данных». Григорий Никонов, системный инженер Western Digital.

11:20 — Розыгрыш призов, перерыв.

11:50 — Доклад: «Интеграция: боль, радость, разочарование». Нурлан Муханов, Lead DevOps & SRE, ТОО «Halyk FinService».

12:10 — Доклад: «Топ-5 причин, по которым заказчики переходят с традиционных антивирусов на SentinelOne XDR. Анализ проектов в Казахстане». Илья Осадчий, директор по продуктам и решениям Talgar Systems.

12:30 — Доклад: «Структурированные кабельные системы». Азизжан Низамов, инженер ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:50 — Доклад: «Подход 3Э. Эмпатия, экспертиза, эффективность». Евгений Питолин, директор практики кибербезопасности TerraLink.

13:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.