Чиновники расплодили информсистемы: каждая третья рекомендована к списанию

Антикор выявил, что на ненужные информсистемы отдельные ведомства тратили до 9 млрд тенге.

В Казахстане различными государственными органами и субъектами квазигосектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. Каждая третья их этих систем рекомендована к списанию. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов. По его словам, из 268 млрд 80% из этой суммы (230 млрд тенге) освоено способом закупа из одного источника, передает Sputnik.

«Каждая третья информационная система рекомендована уполномоченным органом к списанию. Есть и уголовные дела в отношении чиновников, оплативших нефункционирующие IT-разработки», — сообщил замглавы Агентства.

Улан Саркулов также отметил, что доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%, или около 5% в структуре ВВП Казахстана. При этом каждое пятое коррупционное преступление совершается именно в данной сфере. С 2020-го по первый квартал нынешнего года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждено 162 лица. Анализ показал, что почти 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры.