Акции Казахтелекома возвращаются в государственную собственность

28,8% акций будет передано по договору дарения.

Правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества «Казахтелеком». В частности, решено принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простых акций акционерного общества «Казахтелеком». Эти акции составляют 24,95% уставного капитала общества, они будут переданы по договору дарения.

Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества. Постановление вводится в действие со дня его подписания.