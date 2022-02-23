Казахстанский стартап Cerebra победил в международном конкурсе Entrepreneur Of The Year

Cerebra — это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта.

Авторитетный международный конкурс Entrepreneur Of The Year (Предприниматель года) проводится в 60 странах мира на протяжении 35 лет. При этом наша страна с 2007 года является активным участником EY. Ежегодно лучшие проекты из Казахстана соревнуются с сильнейшими представителями бизнеса.

В 2021 году в финал национального этапа конкурса прошел 21 предприниматель. По решению жюри, победителем в номинации «Лучший инновационный стартап года» стал участник Astana Hub — компания Cerebra.ai Ltd.

Cerebra — это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта. Проект успешно работает в 18 инсультных центрах Казахстана. Cerebra также включен в список десяти самых инновационных проектов мира в сфере медицинского искусственного интеллекта по версии мирового лидера в области технологий здравоохранения — компании «Medtronic».

«Для каждого предпринимателя весьма престижно получить любую награду и признание от EY! Номинация, в которой мы выиграли, для нас особенно приятна. Но мы не расслабляемся, впереди очень много работы, ведь Cerebra выходит на рынки за пределы Казахстана. Нас ждут новые вызовы», — отмечает основатель стартапа Досжан Жусупов.

По словам организаторов конкурса, финалистов оценивали по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.