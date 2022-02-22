DiDi прекращает работу в Казахстане

Китайский агрегатор такси не проработал даже года.

Агрегатор такси DiDi, который запустился в Казахстане весной прошлого года, объявил о прекращении работы в Казахстане и России с 4 марта. В компании это объяснили меняющимися рыночными условиями и другими вызовами. Компания уже разослала уведомления водителям, партнерам и пассажирам.

«Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года. Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе возможности заработка для водителей и партнеров», — заявили в DiDi.

Компания продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

В соцсетях пользователи не высказывают сожалений об уходе DiDi, отмечая, что этот агрегатор не мог похвастаться качеством сервиса. Однако, высказываются опасения о том, что Яндекс.Такси после ухода конкурента с рынка повысит тарифы. Компания уже привлекла к себе внимание антимонопольщиков, которые подозревают ее завышении стоимости проезда в период ЧП.