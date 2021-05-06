Китайский сервис такси выходит на рынок РК

Казахстан станет четвертым евразийским рынком для DiDi.

Международный сервис по заказу поездок DiDi планирует начать работу в Казахстане — с 5 мая открылась регистрация таксопарков и водителей в Алматы и Нур-Султане. Для пассажиров сервис DiDi будет доступен в обоих городах уже этим летом.

«Запуск DiDi в Казахстане станет логичным продолжением стратегии развития бизнеса компании на международных рынках, которая направлена на обеспечение доступности безопасных поездок для как можно большего числа людей по всему миру. В настоящее время DiDi предоставляет услуги по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршерингу и пр. в 15 странах мира, включая Китай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, ЮАР, Бразилию, Мексику, Чили, Колумбию, Перу, Коста-Рику, Панаму, Россию, Доминиканскую Республику и Аргентину», — рассказывают представители сервиса.

В Казахстане, который станет четвертым евразийским рынком для DiDi, компания планирует запустить онлайн-сервис по заказу такси. В этом сегменте DiDi видит большие возможности для развития: по прогнозам BusinesStat, в 2014–2018 годах количество поездок на такси в Казахстане увеличилось почти на 50%, с 415,2 млн до 619,7 млн. A к 2023 году количество поездок на такси вырастет до 856 миллионов.

«Рынок такси в Казахстане активно растет, и мы хотим стать частью этого динамичного процесса, предоставляя водителям хорошие возможности для заработка, а также более широкий выбор доступных и безопасных способов передвижения для пассажиров. Мы намерены построить долгосрочные партнерские отношения с казахстанскими таксопарками и водителями», — сказал Джейден Чжу, глава DiDi в регионе «Россия, Восточная Европа и Центральная Азия».

Для водителей и таксопарков DiDi предлагает ряд преимуществ:

— высокий уровень дохода за счет бонусов и низкой комиссии, которая составит всего 12%;

— комплексные меры безопасности для водителей и пассажиров, основанные на алгоритмах анализа риска;

— круглосуточная поддержка водителей и пользователей, в том числе по телефону;

— система интеллектуальной диспетчеризации, которая поможет таксопаркам и водителям повысить эффективность работы (сократит холостой пробег, предложит оптимальные маршруты передвижения).

В Казахстане, как и в других странах, одна из ключевых задач DiDi — развитие сервиса в городах, обладающих высоким потенциалом для повышения мобильности жителей и улучшения условий поездок, включая безопасность. Одна из особенностей DiDi — система встроенных функций безопасности для водителей и пассажиров, а именно:

— Конфиденциальность телефонных номеров: с целью защиты персональных данных водителей и пассажиров все телефонные номера остаются анонимными.

— Страхование: в дополнение к индивидуальному обязательному страхованию водителя DiDi предоставляет коллективное страхование от несчастных случаев для водителей и пассажиров, которое покрывает ущерб жизни и здоровью, причиненный во время поездки.

— Кнопка SOS: позволяет пассажирам и водителям связаться с правоохранительными и аварийными службами, а также мгновенно передавать информацию о поездке и текущем местоположении доверенным лицам.

— Рейтинговая система: после поездки водители и пассажиры могут произвести анонимную оценку друг друга по пятибалльной шкале.

— Возможность заблокировать водителя или пассажира, чтобы они были удалены из списка выбора для будущих поездок.

В компании отмечают, что DiDi — это технологический онлайн-сервис, который соединяет водителей и пассажиров. Водители не являются сотрудниками DiDi. В Казахстане сервис будет сотрудничать только с юридическими лицами — таксопарками.

В настоящее в Казахстане уже действует несколько сервисов такси: объединенная компания Яндекс.Такси и Uber, Indriver, GoTaxi. Основным игроком является Яндкс.Такси — это российский сервис, который пришел в Казахстан в середине 2016 года. А в феврале текущего года было объявлено о запуске в Алматы европейской платформы для совместных поездок Bolt. Тем не менее, с тех пор об этом игроке ничего не слышно — хоть сколько-нибудь заметных попыток продвижения этой платформы в Казахстане не наблюдается.