Яндексу подложили Болт?

Европейская платформа Bolt запускает свой сервис такси с более чем 3000 водителями в южной столице.

Bolt, европейская платформа для совместного использования поездок, запускается в Алматы с 1 февраля. Как сообщили представители компании, более 3000 водителей готовы начать принимать заказы на поездки, а в качестве комплимента пассажирам в течение как минимум шести месяцев с даты запуска тарифы Bolt будут до 20% ниже, чем у других поставщиков услуг на рынке. Также Bolt обязуется не взимать комиссию с водителей за использование платформы. Алматы станет вторым городом РК после Нур-Султана, в котором компания запускает свои сервисы.

«Bolt ставит перед собой задачу сделать городские путешествия более доступными, удобными и доступными. Мы всегда ищем новые рынки, которые, по нашему мнению, могли бы выиграть от большего количества альтернативных игроков», — отметил Юрис Круминс, региональный менеджер Bolt.

В Алматы будет действовать три типа поездок — Эконом, Bolt и Комфорт. Их стоимость начинается от 400 тенге, оплатить поездку можно наличными или банковским переводом Kaspi.

Bolt — европейская платформа для передвижения по городу родом из Эстонии. Цель платформы — сделать городские поездки более доступными, удобными и безопасными, сохраняя высокий уровень европейского сервиса. Более 50 миллионов пользователей из более чем 40 стран Европы и Африки сегодня являются клиентами Bolt. Услуги компании варьируются от заказа такси и аренды электронных скутеров и электрических велосипедов до доставки еды и посылок. 4 сентября 2019 года Bolt вышел на центральноазиатский рынок, запустив свои сервисы в Нур-Султане.

В настоящее в Казахстане действует несколько сервисов такси — Яндекс.Такси и Uber (объединенная компания), Indriver, GoTaxi и др. Основным игроком является Яндкс.Такси. Напомним — это российский сервис, который пришел в Казахстан в середине 2016 года. На российском рынке, согласно данным от 2019 года, Яндекс.Такси занимал 27%.

Местные компании уже высказывались касательно прихода зарубежных компаний в РК и их попыток захватить рынок путем демпинга. Очевидно, что Bolt намеревается действовать аналогичным образом. Интересно, что по данным агентства BusinesStat численность таксопарков в Казахстане имеет тенденцию к падению (минус 18% за 2017–2020 гг.). Аналитики связывают это именно с экспансией агрегаторов. По мнению экспертов, таксопарки в классическом понимании (с гаражами, диспетчерами, базами и т. д.) уходят в прошлое, а их место занимают парки-посредники, которые сотрудничают с агрегаторами. К слову, мировой рынок агрегаторов и сервисов для вызова такси развивается весьма активно. Так, в 2017 Goldman Sachs оценил его в 36 млрд дролларов, с прогнозом по росту до 285 млрд долларов к 2030 году.

В BusinesStat подсчитали, что благодаря «уберизации» такси в Казахстане в ближайшие несколько лет рынок вырастет — число поездок увеличится на 13%, а средняя стоимость — на 12%. Этому должны способствовать потребительский спрос и растущая конкуренция между сервисами.

Хотя пандемия и тут внесла свои коррективы. Как сообщал Комитет по статистике РК в мае прошлого года, казахстанский рынок легальных такси всего за месяц в режиме ЧС просел на 84%. За январь — апрель 2020 года услугами такси воспользовалось 1,4 млрд пассажиров, что на 18% меньше, чем за первые четыре месяца 2019 года. А за прель 2020 года число перевезенных пассажиров вообще сократилось на 84% из-за карантинных ограничений. Безусловно, такое положение дел повлияло на доходы официальных служб такси. Если в январе–апреле 2019 года они заработали чуть более двух млрд тенге, то за аналогичный период 2020 года — всего 346 млн тенге.