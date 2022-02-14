Более трети безработных нашли работу онлайн

Цифровые центры занятости позволяют сократить время, расходы, исключить человеческий фактор при трудоустройстве.

Одним из ключевых приоритетов для министерства труда и социальной защиты населения в 2021 году была трансформация госуслуг в сфере занятости населения. Внедрены Цифровые центры занятости. С ноября 2020 года поэтапно был запущен пилотный проект. О результатах этой работы рассказал вице-министр ведомства Ербол Оспанов.

«Человек, который потерял или ищет работу, может обратиться через портал электронной биржи труда и в онлайн-режиме получить услуги. За счет этого можно сократить время, расходы, исключить человеческий фактор при трудоустройстве. За 2021 год из всех лиц, обратившихся за регистрацией в качестве лица, ищущего работу, 143 000 граждан смогли получить ее через портал электронной биржи труда. Это 33% от общего числа обращений. 66% этих лиц смогли трудоустроиться в онлайн-режиме. Сроки оказания услуг с 10 дней были сокращены до трех. Онлайн-регистрация позволяет дать доступ и к субсидируемым государством рабочим местам», — отметил спикер.

Оспанов заверил, что работа в этом направлении будет продолжена. В текущем году планируется все сервисы по занятости вынести на портал электронного правительства и оказывать их в онлайн-режиме.