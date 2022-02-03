В Казахстане решили бессрочно отменить утильсбор с кабельно-проводниковой продукции

Ставки по утильсбору для остальных видов продукции утвердят в ближайшее время.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал о работе по пересмотру ставок утильсбора для автотранспорта, сельхозтехники, кабельно-проводниковой продукции и упаковки, передает Sputnik.

«На сегодня приняты решения по кабельно-проводниковой продукции, что ставка утильсбора будет нулевая. Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года. Но потом приняли решение, что нулевая ставка будет бессрочной», — сказал глава Минэкологии, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания мажилиса.

Министр пояснил, что утильсбор по автомобилям и сельхозтехнике рассчитывается совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития по методике расчетов МИИР. Расчеты и коэффициенты по ставкам Мининдустрии намерено согласовать с общественностью, и после этого планируется утвердить ставки.