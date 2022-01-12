Филиалы российских технических вузов откроют в Казахстане

Президент подчеркнул, что в стране имеется дефицит специалистов по техническим направлениям.

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить доступность высшего образования и открыть пять филиалов авторитетных зарубежных вузов в стране. На заседании мажилиса 11 января Президент заявил, что вопрос доступности высшего образования остается злободневным, передает Sputnik.

«Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. Планируется открытие филиалов передовых технических вузов России к 2025 году», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что два филиала вузов с техническим уклоном будут открыты на западе страны. Кроме того, он подчеркнул, что пришло время менять взгляд на образование. В частности, уходить от гуманитарных специальностей, отдавая приоритет техническим профессиям, взращивая новое поколение инженеров и промышленников.