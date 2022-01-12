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Багдат Мусин остался, вместо Балаевой назначен Умаров

Президентом утвержден новый состав правительства.

12 января 2022 08:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

11 января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил нового премьер-министра. Им стал Алихан Смаилов. Также был объявлен новый состав кабмина.

Касым-Жомарт Токаев

Багдат Мусин, являвшийся со 2 сентября 2020 года министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сохранил свою должность. А вот Аида Балаева, с 4 мая 2020 года возглавлявшая Министерство информации и общественного развития, покинула пост. Министром информации и общественного развития стал Умаров Аскар Куанышевич. Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавил Ускенбаев Каирбек Айтбаевич — он сменил Бейбута Атамкулова.

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