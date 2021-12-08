Прямой эфир: PROFIT Security Day 2021

Трансляция с конференции по информационной безопасности для бизнеса — для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

8 декабря проходит онлайн-конференция PROFIT Security Day 2021, где обсуждаются вопросы информационной безопасности для бизнеса.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Доклад: «Кибербезопасность Республики Казахстан: вызовы 2021 года». Максат Тантыбаев, главный эксперт, Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

09:50 — Доклад: «Результаты глобального исследования PwC по кибербезопасности 2022 Global Digital Trust Insights». Олег Прокудин, менеджер отдела контроля риска, PricewaterhouseCoopers Казахстан.

10:10 — Панельная дискуссия.

11:10 — Доклад: «Сервисы Казахтелеком на базе решений Check Point». Максут Молдабасов, руководитель направления по работе c провайдерами связи, ТОО «Middle comm».

11:30 — Розыгрыш ценного приза.

11:50 — Доклад: «SOC из коробки». Дмитрий Ячевский, руководитель направления IBM Security в странах Средней Азии, IBM.

12:10 — Доклад: «Обеспечение юридической значимости электронных документов», Владимир Сенько, генеральный директор ТОО «Цифровой поток — Инновации».

12:30 — Доклад: «SentinelOne — признанный лидер среди NGAV, EDR и XDR-решений», Илья Осадчий, директор по развитию бизнеса Tiger Optics.

12:50 — Доклад: «Защита персональных данных в Казахстане: о чем говорят результаты исследования». Анна Гусарова, директор, Центральноазиатский институт стратегических исследований.

13:10 — Перерыв на обед, неформальное общение.

14:00 — Розыгрыш ценного приза.

14:10 — Доклад. «Методология построения SOC». Дмитрий Ячевский, руководитель направления IBM Security в странах Средней Азии, IBM.

14:30 — Доклад: «Дефицит кадров в области ИБ». Ботагоз Касабек, руководитель Управления цифровизации и государственных услуг, акимат г. Нур-Султан.

14:50 — Доклад: «Человеческий фаервол: преодоление человеческого фактора в кибербезопасности». Дамир Еркин, руководитель направления кибербезопасности, KPMG в Центральной Азии.

15:10 — Доклад: «Безопасная разработка: чему нам пора научиться и что мешает». Татьяна Новикова, эксперт информационной безопасности, Beeline Казахстан.

15:40 — Розыгрыш ценного приза.

15:50 — Подведение итогов и закрытие конференции.