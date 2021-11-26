Казахстанская компания разработала систему защиты от утечек информации на основе искусственного интеллекта

Аппаратно-программный комплекс «Инспектор» от ТОО «Национальный инновационный центр» уже успешно работает на различных предприятиях, помогая соблюдать требования закона об информатизации.

В Казахстане в рамках реализации концепции безопасности «Киберщит Казахстана» действует ряд законодательных актов, которые обязывают владельцев информационных систем обеспечивать их защиту. Помимо этого, принято отдельное Постановление правительства № 832 «Об утверждении Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», согласно которому организациям необходимо производить мониторинг действий пользователей и персонала и использования средств обработки информации, регистрацию событий и инцидентов, а также осуществлять другие действия по контролю и защите информации. Специалисты по информационной безопасности вынуждены разбираться в этих законодательных тонкостях. А учитывая, что на рынке ощущается сильный кадровый голод и недостаток квалифицированных безопасников, то вопрос обеспечения всех законодательных требований по ИБ становится для бизнеса неподъемной ношей.

Для решения этой проблемы ТОО «Национальный инновационный центр» разработало аппаратно-программный комплекс «Инспектор». Решение способно регистрировать действия пользователей и анализировать их с помощью подсистемы с искусственным интеллектом. «Инспектор» работает таким образом, что даже сотрудник с небольшим опытом сможет следить за информационной безопасностью компании. К слову, «Инспектор» закрывает большинство законодательных требований по ИБ.

«Мы изучили зарубежный опыт. Компании иногда месяцами не могут полноценно запустить систему по обеспечению информационной безопасности — требуется настройка, установка баз данных, правильная конфигурация. Учитывая, какая сейчас нехватка специалистов в Казахстане, то развертывание подобных систем становится трудной задачей. И чтобы решить эту проблему, мы сделали простую в использовании систему, которая позволяет обеспечивать требования, которые существуют в РК», — рассказал Виктор Покусов, генеральный директор ТОО «Национальный инновационный центр».

Комплекс «Инспектор» помогает мониторить процессы и действия пользователей в сети, анализирует установленные программы, выявляет подозрительную активность и утечки информации, способен определять неавторизованные действия. Все процессы, происходящие в системе, обрабатываются искусственным интеллектом, а отчеты о работе в понятном доступном виде формируются для службы безопасности и руководства. Решение может также включать дополнительные модули, среди которых, например, системы оповещения о критических событиях, модули обезличивания персональных данных и защиты баз данных, распознавание голоса и т. д.

Стоит отметить, что заказчики, уже внедрившие комплекс «Инспектор», отмечают повышение эффективности своей деятельности более чем на 10%, что выражается в увеличении прибыли. Где-то удалось улучшить бизнес-процессы, во многих компаниях выявлены утечки.

Аппаратно-программный комплекс «Инспектор» ориентирован в первую очередь на средний и крупный бизнес. Процесс внедрения занимает всего один день, однако перед этим компании необходимо пройти анкетирование, которое позволит специалистам ТОО «Национальный инновационный центр» настроить систему под запросы заказчика. В процессе внедрения специалисты заказчика обучаются работе с системой, помимо этого ТОО «Национальный инновационный центр» предоставляет дальнейшую техническую поддержку. Приобретение решения возможно как по сервисной модели (аренда за число пользователей и необходимые заказчику модули), так и приобретение в полную собственность. Важно отметить, что продукция сертифицирована по требованиям стандарта ISO 15408 на высокий оценочный уровень доверия, ТОО «Национальный инновационный центр» является центром компетенции по кибербезопасности по направлению создания систем защиты информации и по направлению оказания услуг в сфере защищённой обработки информации и хранении электронных ресурсов, прошло сертификацию по соответствию стандартам ISO 27001 и Европейскому регламенту по защите данных GDPR, а так же имеет лицензию выданную КНБ РК на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, заказчики могут быть уверены в разработчике и его продукте.