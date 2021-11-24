Столбы с тревожной кнопкой SOS устанавливают в Усть-Каменогорске

Оперативный дежурный сразу увидит, что происходит рядом.

Устройства позволяют моментально связать объект тревоги и оперативного дежурного ЦОУ, с передачей аудио- и видеоинформации с места происшествия. Сотрудники полиции прибудут к месту происшествия, не дожидаясь звонка на 102, передает Yk.kz.

Столбы с тревожной кнопкой устанавливают в местах отдыха и массового скопления людей. Таких, как ТРЦ, банки, школы, больницы, парки, пешеходные зоны. Они уже есть в районе ДКМ, на Защите, возле магазина «Coton» по ул. Кабанбай батыра и возле рынка Dos Nar по ул. Виноградова, кафе «Встреча» на пр. Абая. Также рабочие сигнальные кнопки установлены во всех школах и детских садах города.