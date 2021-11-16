Жители Нур-Султана могут оплачивать проезд в автобусах банковскими картами

В общественном транспорте столицы обновили систему оплаты.

City Transportation Systems представила обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города. Как передает официальный сайт столичного акимата, транспортные карты теперь можно будет пополнять в онлайн-режиме, также станет доступна оплата банковскими картами. В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карт VISA и Mastercard, а также со смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором.

В СТS отметили, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута № 61 и трех пригородных — № 309, 310, 315. Пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковскими картами различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.

«Важно отметить, что нововведения никак не скажутся на стоимости проезда, все тарифы останутся прежними. Кроме того, обновление системы будет осуществляться исключительно за счет инвестора, т. е. бюджетные средства не задействуются. Основными критериями выбора разработчика для нас, в первую очередь, является комфорт пассажиров и безболезненность перехода на новую систему», — рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

На сегодня среди поставщиков услуг представлены три компании — ТОО «Innoforce solutions» (Avtobys), ТОО «SMSBUS», консорциум «БПЦ Казахстан» и ТОО «Технодата». В ходе презентации они наглядно на валидаторах в автобусах продемонстрировали преимущества системы каждого из них.

К примеру, ТОО «Innoforce solutions» предлагает свое мобильное приложение Avtobys.kz, с помощью которого возможно оплатить проезд в общественном транспорте удобными способами: Bluetooth, QR, NFC, банковская карта. Все разработки являются полностью отечественными без привлечения сторонних лицензий.

Система ТОО «SMSBUS» также является полностью казахстанской разработкой и имеет ряд способов оплаты. Это — банковские карты, QR, NFC Apple Pay, Samsung Pay и др. Кроме того, это решение поддерживает работу существующих транспортных карт, тем самым обеспечивая плавную бесшовную миграцию, незаметную для пассажиров.

Предлагаемая консорциумом «БПЦ Казахстан» и ТОО «Технодата» модернизация системы ЭСОП и диспетчеризации поддерживает способы оплаты проезда банковской или транспортной картами, ApplePay/GooglePay, QR-кодом, а также через мобильное приложение на смартфоне. Предусмотрена поэтапная замена оборудования, исключающая любые неудобства для пассажиров.

На сегодняшний день средний пассажиропоток в столичном общественном транспорте составляет более 600 тысяч человек. Пассажиры могут оплатить проезд двумя способами — транспортной картой и сканированием QR-кода. Для этого имеются 13 видов различных приложений (Transcard, Kaspi.kz, Homebank, приложения сотовых операторов и т. д.). При 100-процентной безналичной системе доля оплаты транспортными картами составляет 52%, QR-кодом — 48%. Стоимость проезда сегодня составляет 90 тенге. В компании, подчеркнули, что эта сумма не менялась в течение семи лет.