OneWeb Kazakhstan открывает демонстрационный шоурум широкополосной спутниковой связи в МФЦА

Низкоорбитальные спутники играют важную роль в сокращении цифрового неравенства и обеспечении перехода к цифровой экономике.

Участник Международного финансового центра «Астана» OneWeb Kazakhstan Ltd. планирует проводить демонстрацию услуг для потенциальных партнеров-дистрибьюторов и корпоративных клиентов в своем шоуруме «B2B демо-зона» на территории Tech Hub МФЦА в Нур-Султане. Демонстрация качественно новых возможностей высокоскоростного спутникового интернета OneWeb на площадке МФЦА создаст точку притяжения для руководителей государственных органов и бизнеса Казахстана и Центральной Азии, а также позволит обозначить для посетителей преимущества реализации крупных инвестиционных и технологических проектов в юрисдикции МФЦА.

«Мы очень рады сотрудничеству с МФЦА, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и другими местными партнерами, а также возможности продемонстрировать действительно инновационную, трансформирующую ИКТ-отрасль спутниковую связь, которую OneWeb готов предоставить в Казахстане. В рамках нашего глобального видения по подключению мира к высокопроизводительной спутниковой связи с низкой задержкой сигнала, OneWeb рада принять участие в реализации 4-го национального проекта Казахстана, направленного на цифровизацию и технологический прорыв», — прокомментировал генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson).

Напомним — ранее в рамках форума Digital Bridge Нил Мастерсон провел первую в истории СНГ публичную демонстрацию услуг широкополосного доступа в интернет посредством низкоорбитальной спутниковой системы. В ходе испытаний с использованием видеоконференцсвязи, потоковой передачи контента и облачных приложений сеть OneWeb показала успешные результаты с пиковыми скоростями как в направлении земля-спутник, так и в направлении спутник-земля, а также с низкой задержкой сигнала.

«Презентация технологий OneWeb наглядно демонстрирует, какие возможности, еще вчера казавшиеся фантастикой, открываются перед нами. Благодаря компании OneWeb Kazakhstan, зарегистрированной в рамках юрисдикции МФЦА, может быть решена проблема покрытия труднодоступных регионов страны (617 населенных пунктов), стратегических и промышленных объектов качественным высокоскоростным интернетом. Такого рода пилоты способны дать реальный социо-экономический эффект, качественно улучшить жизнь наших граждан, повысить привлекательность страны и площадки МФЦА, в том числе, для создания совместных предприятий и заключения международных сделок», — отметил Павел Коктышев, генеральный директор Tech Hub МФЦА.

При работе с местными операторами связи OneWeb применяет клиентоориентированный подход, адаптируя пакеты услуг к потребностям корпоративных и государственных структур, а также для подключения удаленных сельских населенных пунктов. Низкоорбитальные спутники играют важную роль в сокращении цифрового неравенства и обеспечении перехода к цифровой экономике. Для достижения этой цели OneWeb будет сотрудничать с операторами связи в Казахстане, предоставляя широкополосный доступ в интернет правительственным и бизнес-структурам, а также отдаленным сельским местностям по всей стране.