Facebook не давал Казахстану эксклюзивный доступ к «Системе уведомлений о контенте»

Представители соцсети настаивают, что не делали «совместных заявлений» с Министерством информации РК.

Владелец Facebook, компания Meta Platforms (FB.O), опровергла заявление властей РК о том, что Казахстану был предоставлен эксклюзивный доступ к системе отчетов о контенте социальной сети. Напомним — соответствующее оповещение было опубликовано на сайте Министерства информации и общественного развития. Meta Platforms направила в адрес Reuters письмо, в котором разъяснила свою позицию.

«Во-первых, мы не делали совместного заявления с правительством Казахстана — вместо этого правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на обсуждениях, которые мы вели на тему нашего глобального процесса обработки запросов от правительств об ограничении содержания, нарушающего местное законодательство», — написал Бен МакКонаги, директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он добавил, что этот процесс «не является эксклюзивным для Казахстана, он такой же, как и для правительств во всем мире».

Напомним — в сентябре мажилис в первом чтении одобрил законопроект по ограничению иностранных соцсетей. Такая норма была предусмотрена в рамках поправок в закон по вопросам защиты прав детей. Этот проект закона предлагал обязать собственников иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена сообщениями пройти обязательную государственную регистрацию юридического лица и открыть филиал на территории Казахстана.

Впоследствии Министерство информации и общественного развития распространило заявление о достижении определенных договоренностей с Facebook.

«С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней „Системе уведомления о контенте“ („Content Reporting System“ (CRS)). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе, и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику. Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook. 28 октября т. г. командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с „Системой уведомления о контенте“, а также по контентной политике Facebook и стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе», — говорится в официальном сообщении министерства информации.

Аида Балаева, глава МИОР, уже отреагировала на заявление, сделанное Meta Platforms. На своей странице в Facebook она пояснила, что текст размещенного 1 ноября «совместного заявления» был согласован с руководством регионального офиса.

«В отношении опровержения компанией Facebook совместного заявления. В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями об опровержении директором по коммуникациям регионального офиса компании Meta (Facebook) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Бена МакКонэхи (Ben McConaghy) министерство информации и общественного развития Республики Казахстан заявляет следующее. Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в г. Гонконг. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса», — написала Аида Балаева.