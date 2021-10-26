Багдат Мусин предложил повысить статус цифровых документов

По мнению главы МЦРИАП, в Казахстане необходимо поднять на уровень кодекса закон о цифровых документах, это поможет в налаживании системы госуслуг.

На сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690) оказываются в электронном формате. При этом Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале eGov и в ЦОНах, но и через другие каналы и платформы. С учетом высокого проникновения уровня смартфонов в жизнь казахстанцев, МЦРИАП внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные мобильные платформы.

Так, услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спецЦОН. В мобильном приложении eGov реализован сервис «Цифровые документы», где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех ЦОНах Казахстана, в аэропортах, банках, на железнодорожных вокзалах и отделах обслуживания мобильных операторов. На данный момент сервисом «Цифровые документы» пользуются 5,3 млн казахстанцев.

Между тем, гражданам очень часто приходится использовать бумажные документы, предъявляя их в различных госорганах. По словам Багдата Мусина, это происходит из-за того, что у каждого госоргана имеются свои НПА, куда необходимо вносить изменения. Эта работа проводится, но это требует времени. В некоторых госорганах до сих пор требуют оригиналы документов.

«Введение новшеств — это не так просто. Все зависит от внесения изменений в нормативные правовые акты. Мы внесли поправки в закон „Об информатизации“, но наш закон ниже кодекса. Поэтому требуется предоставление оригиналов. Необходимо внести изменения в кодексы. Этот вопрос можно решить одним вопросом — поднять на уровень кодекса закон о цифровых документах. Пусть это будет на уровне гражданского кодекса», — предложил министр.