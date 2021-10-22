Beeline стал принимать цифровые документы

В офисах оператора получить услуги теперь можно, просто предъявив данные из приложения в смартфоне.

Благодаря сервису «Цифровые документы» в приложении eGov mobile клиенты Beeline могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность, для получения услуг в сервисных центрах. Теперь клиенту достаточно иметь в смартфоне приложение электронного правительства. Интеграция систем проведена МЦРИАП, АО «Национальные информационные технологии» и Beeline Казахстан.

«В офисы обслуживания Beeline часто приходят клиенты, которые по каким-либо причинам не имеют при себе удостоверения личности (забыли взять, не знали и т. д.). Без идентификации клиента мы не могли оказать ему нужный сервис. С внедрением цифровых документов потенциально у каждого абонента появилась возможность обслужиться без предъявления физических документов. Это дает колоссальную свободу и простоту получения сервиса в наших отделениях», — заявил Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан.

Для того, чтобы воспользоваться цифровым документом, необходимо скачать и открыть приложение eGov mobile. Затем во вкладке сервисы выбрать раздел «Цифровые документы» и пройти авторизацию. Авторизоваться в приложении можно с помощью биометрии или одноразового SMS-пароля. После авторизации в открывшемся окне необходимо выбрать удостоверение личности и нажать кнопку «Открыть доступ». Для проведения процедуры менеджер отсканирует QR-код и подтвердит личность клиента через биометрические данные.

В настоящее время в сервисе цифровых документов представлено 18 документов, наиболее популярные из них — удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест и свидетельство о рождении.

Ранее у казахстанцев появилась возможность использовать цифровые документы, в аэропортах, при посадке в вагон на железнодорожном вокзале, а также при получении услуг в банках и у нотариусов.

«Удобство, защищенность и оперативность предоставления госуслуг — наш приоритет на сегодня. Ранее цифровые документы стали принимать банки и аэропорты некоторых городов, сегодня функция доступна у одного оператора сотовой связи. Но МЦРИАП открыт для всех операторов связи и крупных компаний, которые отвечают всем параметрам безопасности», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.