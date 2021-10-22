Прямой эфир: PROFIT Healthcare Day 2021

Трансляция с конференции по информационным технологиям в здравоохранении.

22 октября проходит онлайн-конференция PROFIT Healthcare Day 2021, где обсуждаются новые технологии в сфере здравоохранения. Особенно эта тема актуальна в свете усиления внимания к медицине из-за пандемии Covid-19.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Доклад: «Цифровое здравоохранение: реалии и перспективы». Бейбут Есенбаев, директор Департамента развития электронного здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

09:50 — Панельная дискуссия «Цифровизация здравоохранения сегодня». Ретроспектива и перспективы цифровизации здравоохранения.

10:50 — Доклад: «Гибридные рабочие места на страже здоровья». Евгений Очеретный, младший специалист по клиентским решениям, Dell Technologies Intel Innovation Built In.

11:10 — Перерыв и розыгрыш призов для онлайн-участников.

11:30 — Доклад: «Развитие телемедицины в РК». Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», Султан Есенгожин, управляющий директор ТОО «IMedicus».

11:50 — Доклад: «Цифровизация системы здравоохранения Алматы». Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала, Республиканский центр электронного здравоохранения.

12:10 — Доклад: «Оцифровка столичного здравоохранения». Ботагоз Касабек, руководитель Управления цифровизации и государственных услуг, акимат г. Нур-Султан.

12:30 — Доклад: «Локдаун цифровизации здравоохранения. Как запустить цифровую трансформацию в отрасли?». Анатолий Свищев, генеральный директор InformConsulting.

12:50 — Розыгрыш ценного приза

13:00 — Обеденный перерыв, мини-интервью для онлайн-участников.

13:40 — Доклад. Лейла Ишбаева, председатель наблюдательного совета, Сеть первичной медицинской помощи ТОО «Салауатты Астана».

14:00 — Доклад: «Тренды электронного здравоохранения Казахстана: угрозы, проблемы и возможности». Виталий Ермоленко, руководитель проекта МедЭлемент.

14:20 — Доклад: «ТМЦ города Алматы: дистанционное наблюдение и консультации пациентов с COVID-19». Жулдыз Бауыржанкызы, И. о. руководителя, Телемедицинский центр города Алматы.

14:40 — Доклад: «Цифровая трансформация судебной экспертизы в Алматы». Амир Ержанов, председатель правления, Международный альянс независимых ИТ-экспертов.

15:00 — Доклад: «Система электронного кейс-менеджмента ВИЧ-инфекции для использования в надзоре за ВИЧ в РК». Сайранкуль Касымбекова, заведующая отделом клинического мониторинга, Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

15:20 — Доклад: «Комбайн для подписи: казахстанское изобретение для незрячих». Галымжан Габдрешов, ученый, изобретатель, PhD.

15:40 — Доклад: «Умный госпиталь на базе ДГКИБ». Данияр Садыков, заведующий отделением, Филиал детской городской клинической инфекционной больницы (Алматы).

16:00 — Розыгрыш ценного приза.

16:10 — Закрытие конференции.