Казахстан может сохранить международный код «+7»

Планируется провести переговоры с Россией.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал о том, по какой причине ведомство решило перейти на новый телефонный код +997. По его словам, у Казахстана были риски остаться и вовсе без зоны нумерации, так как соглашение с Россией об использовании общего телефонного кода никак не защищает нашу страну от возможных действий контрагента, передает Sputnik.

«17 июня 2006 года было заключено соглашение о совместном использовании седьмой зоны нумерации. И статья 11 этого документа гласит о том, что настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из сторон в течение шести месяцев после уведомления о расторжении. Здесь важно понимать, что соглашение о совместном использовании седьмой зоны является соглашением между администрациями связи Казахстана и России. Оно не является межправительственным. То есть, в международном праве это соглашение не будет признано», — объяснил Оразбек.

Поэтому министерство цифрового развития обратилось в Международный союз электросвязи, чтобы за Казахстаном зарезервировали код «997».

«Мы отработали со всеми операторами, получили от них официальные письма о том, что они могут провести работу по переводу на новый страновой код. Иными словами, мы просто нивелировали риски», — отметил вице-министр.

Тем не менее Оразбек подчеркнул, что Казахстан еще может остаться в седьмой зоне нумерации несмотря на то, что государство зарезервировало за собой новый код. Уже запланированы переговоры с Россией касательно этого вопроса.

Напомним, в сентябре этого года стало известно о том, что Казахстан зарезервировал за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Как сообщали в Минцифре, Казахстан ожидает переход на новый национальный код с января 2023 года. Вместе с тем с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.