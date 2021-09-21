Прощай, семерка: у Казахстана будет телефонный код +997

По планам МЦРИАП Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует переход на собственный национальный международный телефонный код. Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал код «+997» в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи. С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи РК.

«Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться „Казахстан“. Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Вместе с тем, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи РФ будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения указанной процедуры Казахстану будет присвоен код +997.

По планам МЦРИАП Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с Соглашением «Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации», подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран.