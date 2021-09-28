Узбекистан с начала года импортировал 1,6 млн сотовых телефонов

Cтоимость телефонов, ввезенных в страну за последние восемь месяцев, составила 117 млн долларов.

В январе–августе этого года Узбекистан закупил за рубежом 1,6 млн единиц сотовых телефонов. Это на 1,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Госкомстата Узбекистана, стоимость телефонов, ввезенных в страну за последние восемь месяцев, составила 117,4 миллиона долларов, передает CentralAsia.

Узбекистан импортировал эти телефоны из 12 стран мира. Большинство мобильных телефонов приобретается в Китае (63 млн долларов) и Вьетнаме (41,4 млн долларов). Среди стран-экспортеров также — Индия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Южная Корея и Россия.