Froot.kz подписала меморандум о сотрудничестве с Казпочтой

Эта сделка — часть стратегии, разработанной компанией полтора года назад.

26 августа компания Froot.kz, занимающаяся развитием приложения SuperFroot, подписала меморандум о сотрудничестве с АО «Казпочта». Этот шаг стал первым в рамках реализации стратегии, разработанной полтора года назад командой Froot.kz.

«Сегодня мы начинаем сотрудничество с одной из крупнейших и перспективных компаний страны, — комментирует подписание меморандума основатель и CEO Froot.kz Рула Раим. — Это очень радует и позволяет лишний раз убедиться, что мы выбрали правильный курс нашего развития, видение которого разделяют сильные игроки рынка».

По словам главы компании, в рамках подготовки партнерства было обозначено несколько точек развития, достижение которых планируется при активном взаимодействии АО «Казпочта» и SuperFroot:

— Активное развитие e-commerce в регионах.

В ближайшие 5-8 лет основной рост e-commerce будет наблюдаться в регионах РК. И главным фактором успеха в региональном развитии видится четко выстроенная инфраструктура. Казпочта как обладатель самой обширной логистической сети в стране будет способствовать успешному развитию дистрибьюторского и производственного кластера.

Помимо этого, благодаря синергии с Казпочтой SuperFroot улучшит сервис доставки последней мили и получит обновленный софт маршрутизации, безналичную оплату через POS-mobile и развитие супер-приложения.

Рынку также будет предложен нестандартный микс-формат магазинов у дома Froot.kz в рамках сотрудничества по направлению франчайзинговой деятельности АО «Казпочта». Этот формат будет включать в себя все важные для покупателей сервисы и продукты, в том числе почтовые и финансовые услуги, предусмотренные в рамках франчайзинга. Теперь такие магазины-отделения появятся во всех городах страны по принципу шаговой доступности.

— Рост потребности в FinTech продуктах.

В числе используемых FinTech продуктов — банковские карты, бонусные системы, а также линии рассрочки и кредитования для физических лиц и МСБ, работающие на собственной скоринговой модели SuperFroot. Главной задачей развития этих продуктов будет рост удобства и доступности целевого финансирования для конечного пользователя.

«Рост экономики SuperFroot базируется на стыке двух бизнес показателей: пожизненной ценности (LTV) и количества пользователей. Любой подобный контракт благоприятно сказывается на оценке стоимости бизнеса. Нами достигнута действительно большая цель! Но впереди много работы, расслабляться еще пока рано. Следующие наши шаги — привлечение инвестиций в США и выход на NASDAQ. И я уверен, что с помощью моей команды и наших профессиональных советников Froot этого добьется», — заключил CEO компании.

Froot.kz работает на казахстанском рынке с 2019 года. К настоящему моменту маркетплейс компании насчитывает более двух млн товаров. Помимо этого, в Алматы открыта сеть (28) Магазинов у дома Froot.kz.