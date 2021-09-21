Зерде объявляет конкурс инновационных решений в сфере госслужбы
Задача конкурса — отбор инновационных проектов для дальнейшего прохождения инкубации, акселерации и пилотирования в госорганах.
АО «Холдинг „Зерде“» объявляет конкурс по инновационным решениям в сфере государственной службы. Он запущен в рамках открытия Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы совместно с Astana Civil Service Hub.
Цель Лаборатории — внести свой вклад в трансформацию системы государственного управления Казахстана с использованием всех преимуществ цифровых технологий, ускорение и внедрение цифровых решений по всей стране, а также цифровизация операций и процессов государственной службы, чтобы сделать ее более устойчивой и способной хорошо справляться с кризисными ситуациями.
Отобранные проекты получат возможность бесплатного прохождения инкубации и акселерации у экспертов. Решения принимаются по следующим направлениям:
— найм и отбор на государственную службу;
— этика и порядочность на государственной службе;
— повышение эффективности госсектора за счет инноваций;
— стратегическая коммуникация правительства с населением для укрепления общественного доверия (взаимодействие с населением);
— эффективное управление человеческими ресурсами (HRM);
— оказание госуслуг;
— цифровое правительство;
— оценка эффективности деятельности государственных служащих/ госоргана;
— быстрое реагирование в период/ пост кризиса (Covid-19) — хорошее управление (Good Governance);
— противодействие коррупции.
Заявки принимаются до 4 октября 2021 года. Ознакомиться с правилами и подать заявку можно по ссылке.