Зерде объявляет конкурс инновационных решений в сфере госслужбы

Задача конкурса — отбор инновационных проектов для дальнейшего прохождения инкубации, акселерации и пилотирования в госорганах.

АО «Холдинг „Зерде“» объявляет конкурс по инновационным решениям в сфере государственной службы. Он запущен в рамках открытия Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы совместно с Astana Civil Service Hub.

Цель Лаборатории — внести свой вклад в трансформацию системы государственного управления Казахстана с использованием всех преимуществ цифровых технологий, ускорение и внедрение цифровых решений по всей стране, а также цифровизация операций и процессов государственной службы, чтобы сделать ее более устойчивой и способной хорошо справляться с кризисными ситуациями.

Отобранные проекты получат возможность бесплатного прохождения инкубации и акселерации у экспертов. Решения принимаются по следующим направлениям:

— найм и отбор на государственную службу;

— этика и порядочность на государственной службе;

— повышение эффективности госсектора за счет инноваций;

— стратегическая коммуникация правительства с населением для укрепления общественного доверия (взаимодействие с населением);

— эффективное управление человеческими ресурсами (HRM);

— оказание госуслуг;

— цифровое правительство;

— оценка эффективности деятельности государственных служащих/ госоргана;

— быстрое реагирование в период/ пост кризиса (Covid-19) — хорошее управление (Good Governance);

— противодействие коррупции.

Заявки принимаются до 4 октября 2021 года. Ознакомиться с правилами и подать заявку можно по ссылке.