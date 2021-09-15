Проект по кибербезопасности реализуют в ГКНБ Кыргызстана

Деньги выделяются в виде грантовой помощи.

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) профинансирует проект кибербезопасности, который реализует ГКНБ Кыргызстана. Подписан соответствующий протокол обсуждения по реализации грантового проекта «Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызской Республике», передает Sputnik.

Проект направлен на укрепление состояния кибербезопасности страны. Будет выделено пять миллионов долларов на создание самого центра SOC, предоставление оборудования и программного обеспечения, развертывание решений по защите кибербезопасности государственных органов и развитие человеческого потенциала. Длительность реализации проекта составит пять лет.