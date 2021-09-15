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Проект по кибербезопасности реализуют в ГКНБ Кыргызстана

Деньги выделяются в виде грантовой помощи.

15 сентября 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) профинансирует проект кибербезопасности, который реализует ГКНБ Кыргызстана. Подписан соответствующий протокол обсуждения по реализации грантового проекта «Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызской Республике», передает Sputnik.

Проект направлен на укрепление состояния кибербезопасности страны. Будет выделено пять миллионов долларов на создание самого центра SOC, предоставление оборудования и программного обеспечения, развертывание решений по защите кибербезопасности государственных органов и развитие человеческого потенциала. Длительность реализации проекта составит пять лет.

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