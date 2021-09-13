Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

В рамках интеграции Россия и Белоруссия одобрили 28 программ, которые планируется окончательно утвердить 4 ноября.

Совет министров Союзного государства 10 сентября одобрил 28 программ дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Ранее эти программы были согласованы президентами двух стран. Ожидается, что окончательное утверждение состоится 4 ноября. По итогам заседания, которое прошло в Минске, страны договорились о сближении экономической политики по различным направлениям, создании единых энергетических рынков, интеграции информационных систем, отмене роуминга и гармонизации подходов в социальной и трудовой сферах.

«По итогам заседания совета министров Союзного государства одобрены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции», — говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ и премьер-министра РБ.

Среди прочего стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Отметим, что ранее Владимир Семашко, посол Белоруссии в Москве, предположил, что роуминг может быть полностью отменен уже с 1 января 2022 года.

Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления развития Союзного государства:

— гармонизация правил использования электронных документов и электронной цифровой подписи, возможность предоставления госуслуг онлайн;

— гармонизация подходов к обеспечению информационной безопасности;

— интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей, развитие финансовых технологий, гармонизация подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами;

— интеграция информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров и маркировке товаров;

— интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля;

— интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов, унификация регулирования транспортного рынка;

— формирование общих принципов функционирования единого рынка связи и информатизации.