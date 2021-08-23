Утвержден план мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок

Евразийский межправительственный совет утвердил план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

Евразийский межправительственный совет утвердил план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

«Для интенсификации транзитных перевозок железнодорожным транспортом по направлениям „Запад — Восток“ и „Север — Юг“ необходимо обеспечить их осуществление без использования бумажного документооборота на территории государств Союза», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

По его словам, планом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие повышение полноты и качества информационного обмена между железнодорожными перевозчиками, переход на безбумажные технологии в отношении перевозочных и товаросопроводительных документов для перемещения грузов внутри Союза, переход на юридически значимый электронный документооборот при оформлении международных перевозок, а также выстраивание электронного взаимодействия участников ВЭД с контролирующими органами государств-членов, включая сферы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Предполагается, что план мероприятий будет полностью реализован к марту 2023 года.

Его осуществление позволит перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами ЕАЭС, а в дальнейшем — с сопредельными странами вне Союза, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой.