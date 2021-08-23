Следите за новостями

Цифра дня

90 млрд тг. заработал Кселл за полгода

Утвержден план мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок

Евразийский межправительственный совет утвердил план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

23 августа 2021 17:39, Profit.kz
Рубрики: Общество, Соседи

Евразийский межправительственный совет утвердил план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

«Для интенсификации транзитных перевозок железнодорожным транспортом по направлениям „Запад — Восток“ и „Север — Юг“ необходимо обеспечить их осуществление без использования бумажного документооборота на территории государств Союза», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

По его словам, планом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие повышение полноты и качества информационного обмена между железнодорожными перевозчиками, переход на безбумажные технологии в отношении перевозочных и товаросопроводительных документов для перемещения грузов внутри Союза, переход на юридически значимый электронный документооборот при оформлении международных перевозок, а также выстраивание электронного взаимодействия участников ВЭД с контролирующими органами государств-членов, включая сферы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Предполагается, что план мероприятий будет полностью реализован к марту 2023 года.

Его осуществление позволит перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами ЕАЭС, а в дальнейшем — с сопредельными странами вне Союза, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.