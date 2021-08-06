Работа в системе маркировки будет упрощена

Рассматривается возможность списания товара без 2D-сканера.

В Казахстане планируют упростить работу в системе маркировки, рассматривается возможность списания товара в системе без сканирования 2D-сканером. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Учет.kz.

Цифровая маркировка сигарет стала обязательной в Казахстане еще с 1 октября 2020 года. Все сигареты, производимые на территории Казахстана, либо импортируемые в РК, маркируются цифровыми марками. В них «зашита» цифровая информация о товаре.

«Для реализации табачных изделий нет необходимости покупать дорогое оборудование, достаточно зарегистрироваться посредством использования электронно-цифровой подписи в информационной системе маркировки товаров, по ссылке Markirovka.kz», — отметили в КГД.

В целях корректной работы 2D-сканера необходимо добавить номенклатуру товаров в онлайн-ККМ. Для исключения дополнительных затрат на сайте Ismet.kz размещены инструкции по самостоятельному добавлению номенклатуры товаров в онлайн-ККМ. После обновления номенклатуры 2D-сканер считывает цифровую маркировку корректно.

Для упрощения работы с маркированными табачными изделиями в системе маркировки рассматривается вопрос об упрощении работы с актами приема-передач, возможность списания товара в системе без сканирования 2D-сканером. Для отработки проблемных вопросов работы с маркированным товаром в мелкой рознице Единым оператором маркировки товаров проводятся выезды в регионы, изучаются бизнес-процессы мелких магазинов и вырабатываются рекомендации о внесении изменений в правила маркировки в части работы мелкой розницы.

Очень многие проблемы в работе мелкой розницы лежат в плоскости обучения. Сейчас разрабатывается серия полезных инструкций и памяток по разным аспектам работы с маркированным товаром для предпринимателей, готовятся видеоматериалы, также будет активней распространяться информация о наличии контакт-центра по цифровой маркировке, который работает круглосуточно.

«Также отмечаем, что сигареты маркируются с 1999 года бумажными акцизными марками, мы внедрили цифровую маркировку, теперь с января 2022 года отменим бумажную акцизную марку», — заключили в КГД.