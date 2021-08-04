Автобусы с системой контроля за водителем начали выпускать в Карагандинской области

Она способна определять состояние и поведение человека, находящегося за рулем.

В городе Сарань Карагандинской области действует завод по производству автобусов марки Yutong. Недавно предприятие стало оказывать своим заказчикам новую услугу. По их желанию в автобусах устанавливают систему, которая следит за поведением водителя за рулем. Система представляет собой камеру с функцией аналитического контроля за поведением водителя, она способна определять состояние и поведение человека, находящегося за рулем, передает Kazpravda.kz.

«Аналитика способна различать сонливость, невнимательность водителя, — отмечает генеральный директор завода по производству автобусов ТОО QazTehna Аргулан Майконов. — Она видит, если водитель, например, отворачивается от дороги или смотрит в сторону, зевает, разговаривает по телефону или курит за рулем. Во всех этих случаях водитель получает предупреждающий сигнал, на который должен отреагировать».

Все данные, которые получила умная камера, записываются и передаются в головную систему наблюдения, где с ними может ознакомиться диспетчер. Система может распознавать до пяти водителей по специальным идентификаторам и определять, какой из них находится за рулем.

Руководство Саранского завода по выпуску автобусов надеется, что автопарки Караганды и других городов Казахстана заинтересуются новинкой. Решение способно дисциплинировать водителя, что положительно отразится на обслуживании пассажиров и соблюдении правил дорожного движения.

Стоимость системы контроля за поведением водителя в зависимости от модели автобуса и составляет от 160 до 230 тыс. тенге.